Нетаньяху заявил будущему главе "Совета мира" о необходимости разоружить ХАМАС

Также премьер Израиля указал на то, что в соответствием с планом президента США Дональда Трампа Газа должна быть демилитаризована

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Ronen Zvulun/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем офисе в Иерусалиме Николая Младенова - кандидата на должность генерального директора "Совета мира". Эта организация, согласно мирному плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом, должна будет управлять сектором Газа.

"В ходе встречи премьер-министр вновь подчеркнул, что [радикальное палестинское движение] ХАМАС должно быть полностью разоружено, а сектор Газа - демилитаризован в соответствии с планом из 20 пунктов президента Трампа", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, распространенном по итогам его встречи с Младеновым.

7 января портал Axios сообщал, что Трамп может заявить о создании "Совета мира" уже на следующей неделе. По словам его источников из числа должностных лиц США, американский лидер, как ожидается, объявит об этом в рамках реализации второго этапа плана по урегулированию в палестинском анклаве.

Как следует из публикации, в упомянутый орган, председателем которого будет сам Трамп, войдут "около 15 мировых лидеров". Под контролем совета будет работать "все еще не сформированное палестинское технократическое правительство", а также осуществляться "процесс восстановления" сектора Газа.

В этот орган, как ожидаются, войдут представители Великобритании, Германии, Египта, Италии, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Франции. По сведениям портала, представителем "Совета мира" в секторе Газа будет бывший специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов. Трамп в декабре заявил, что состав "Совета мира" будет объявлен в начале 2026 года, отметив, что в него войдут руководители ряда стран.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".