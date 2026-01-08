Эксперт Виммер: ЕС не осудил похищение Мадуро, потому что является придатком США

В Брюсселе не знают, в каком направлении "поедет поезд", отметил австрийский левый политический активист

ВЕНА, 8 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Европейский союз не осудил нарушение США суверенитета Венесуэлы в ходе операции по похищению президента Боливарианской Республики, потому что является лишь придатком США и НАТО, который в последнее время перестал понимать сигналы, исходящие из Вашингтона. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС австрийский левый политический активист, один из основателей антивоенного движения "Голоса за нейтралитет" (Stimmen für Neutralität) Андреас Виммер.

"Европейский союз и, к сожалению, Австрия традиционно являются придатком США и НАТО, поэтому они и молчат", - ответил он на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать отсутствие осуждения со стороны Евросоюза похищения президента Венесуэлы.

"Еще ЕС молчит, потому что в Брюсселе не знают, в каком направлении "поедет поезд": это просто классический американский империализм или нечто большее?" - добавил он. Активист пояснил, что новая стратегия США по нацбезопасности "явно показала ЕС, что США не будут оказывать ему поддержку по украинскому вопросу". "То есть сейчас со стороны США [в адрес ЕС] поступает много противоречивых сигналов", - заключил он.