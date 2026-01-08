Axios: Трамп может встретиться с Зеленским в США на следующей неделе

По информации портала, темой встречи может стать согласование сделки по гарантиям безопасности

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. С таким утверждением выступил портал Axios со ссылкой на украинские источники.

По сведениям портала, "есть вероятность того, что Зеленский может приехать в США на следующей неделе, чтобы встретиться с Трампом и согласовать сделку по гарантиям безопасности". Также, по сведениям Axios, не исключено, что встреча состоится на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое пройдет в Давосе с 19 по 23 января.

6 января в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих. Во время саммита представители европейских стран приняли декларацию по гарантиям безопасности для Украины. По словам премьера Польши Дональда Туска, конкретные обязательства стран в документ не вошли. Как отметил британский премьер Кир Стармер, Соединенное Королевство и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники. Лондон также будет участвовать в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня на Украине после остановки конфликта, добавил Стармер.