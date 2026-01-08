Вэнс отрицает, что его не допустили к подготовке операции США в Венесуэле

Вице-президент Соединенных Штатов также опроверг слухи об исключении из планирования директора Национальной разведки Тулси Габбард

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отрицает, что он и директор Национальной разведки Тулси Габбард были исключены из процесса подготовки операции в Венесуэле. С таким заявлением он выступил на брифинге в Белом доме.

"Я слышал пару вещей. Первая - что я был исключен из процесса планирования операции в Венесуэле. Это ложь. Вторая - что Тулси была исключена из планирования операции в Венесуэле. Это абсолютная ложь", - заявил Вэнс.