Вэнс посоветовал Европе серьезно отнестись к позиции Трампа по Гренландии

Остров имеет критическое значение для глобальной системы противоракетной обороны, пояснил вице-президент США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Европейским лидерам следует серьезно воспринимать заявления президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, поскольку остров имеет критическое значение для глобальной системы противоракетной обороны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мой совет европейским лидерам и кому бы то ни было - воспринимайте президента Соединенных Штатов серьезно. Что он сказал о Гренландии? Номер один: Гренландия действительно важна не только для противоракетной обороны Америки, но и для противоракетной обороны всего мира", - подчеркнул Вэнс.

Вице-президент также отметил повышенный интерес к региону со стороны "враждебных противников". По словам Вэнса, на следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио планирует провести встречу с руководством Дании и Гренландии для обсуждения этих вопросов.