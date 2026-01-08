Вэнс: США примут меры для безопасности Гренландии, если этого не сделает Европа

Вице-президент Соединенных Штатов призвал европейских коллег серьезнее отнестись к этому вопросу

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Администрация США примет меры для обеспечения безопасности западных стран в районе Гренландии, если этого не сделает Европа. Об этом на брифинге для журналистов заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Поэтому мы просим наших европейских друзей более серьезно относиться к безопасности этого региона [возле Гренландии], так как в том случае, если они этого не сделают, Соединенные Штаты будут вынуждены принять меры", - сказал он.