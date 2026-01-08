В Киеве привлекли к ответственности трех женщин за пение на русском языке

В отношении украинок составили протоколы по статье о мелком хулиганстве, сообщили в полиции города

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Полиция Киева привлекла к ответственности за мелкое хулиганство трех гражданок Украины, певших песни на русском языке. Об этом сообщается на странице полиции в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Полицейские Киева привлекли к ответственности трех поклонниц российской музыки, которые щеголяли провокационным контентом в соцсетях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в ходе мониторинга интернета в одном из Telegram-каналов правоохранители обнаружили ряд видеороликов, на которых три женщины ездили на автомобиле по Киеву, слушая русскую музыку и подпевая исполнителям".

Полиция установила, что это три жительницы Киева в возрасте 21 - 24 лет. "Полицейские составили в отношении правонарушительниц административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Сейчас с нарушительницами общаются сотрудники Службы безопасности", - указали в полиции.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что регулярно становится поводом для конфликтов.