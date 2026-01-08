Трамп допустил, что ему нужно принимать препараты для снижения веса

Президент США заявил, что не принимал такие лекарства

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал препараты для снижения веса, но допустил, что ему следует делать это.

Как сообщает газета The New York Times, во время интервью американский лидер дал отрицательный ответ на вопрос, принимал ли он лекарства для снижения веса. "Возможно, мне стоило бы", - добавил он.

Трамп 2 января сообщил, что прошел медицинское обследование, по результатам которого врачи Белого дома пришли к выводу, что у него идеальное здоровье.