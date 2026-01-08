Лукашенко поблагодарил Трампа за уточнение мотива удара по Венесуэле

По словам белорусского лидера, США провели операцию в Боливарианской Республике из-за нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Настоящей причиной операции США в Венесуэле стала нефть. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение".

"Я только благодарен [президенту США Дональду] Дональду за то, что он открыто говорит: «Нефть, нам нужна нефть!» Я с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. Не надо совершать эти глупости, из которых будет очень сложно выйти. Посмотрим еще на правосудие. Там судьи ему попались достойные, скажем прямо. И адвокаты", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой Силией Флорес из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Нью-Йорке.

7 января вице-президент Венесуэлы по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо заявил, что в результате вооруженной агрессии США погибли меньшей мере 100 человек.