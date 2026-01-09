Трамп заявил, что выборы в Венесуэле нельзя провести до ее "восстановления" США

Президент Соединенных Штатов отметил, что венесуэльцы "даже не поняли бы", как провести голосование

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что в Венесуэле нельзя провести выборы, пока США не обеспечат ее "восстановление".

"Я думаю, что это произойдет", - отметил глава вашингтонской администрации в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир 8 января говоря о проведении выборов в Венесуэле и потенциальной победе оппозиции на них. "Но на это потребуется некоторое время, мы должны восстановить страну. Они не могли бы провести выборы. Прямо сейчас они даже не поняли бы, как проводить выборы", - утверждал Трамп, говоря о венесуэльской стороне.

По версии Трампа, Венесуэла "стала страной третьего мира". "Мы восстановим нефтедобычу, мы восстановим нефтяную инфраструктуру. Мы будем ей управлять. Она будет работать отлично и позволит заработать много денег", - заверил американский лидер. "И в итоге мы проведем выборы", - добавил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Обвиняемые не признали вину по инкриминируемым им преступлениям.

Как заявил Трамп 4 января, администрация США хочет, чтобы выборы в Венесуэле состоялись после восстановления этой южноамериканской страны. 5 января американский лидер уточнил, что в ближайшие 30 дней новых выборов в Венесуэле не будет.