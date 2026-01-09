Трамп допустил "сильный удар" США по руководству Ирана

Президент Соединенных Штатов пояснил, что примет такую меру, если сочтет необходимым

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп допустил, что США могут нанести "сильный удар" по руководству Ирана, если сочтут это необходимым. Соответствующее заявление он сделал 8 января в интервью телеканалу Fox News.

"Я сказал, что если они сделают что-то плохое с этими людьми, мы очень сильно ударим по ним", - заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос, касавшийся протестов в Иране. "Я сказал это ясно и отчетливо", - подчеркнул он в ответ на просьбу подтвердить, готовы ли США применить силу в случае возможной гибели протестующих.