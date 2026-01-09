NYT: Трамп заявил о второстепенной роли США в военной помощи Киеву в будущем

Президент Соединенных Штатов уверен, что "Россия не будет пытаться вторгнуться в эту страну"

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будет отводиться второстепенная роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украине в случае нападения на ее территорию. Об этом написала 8 января газета The New York Times на основании интервью с Трампом.

"Скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны и Соединенные Штаты", - сказал глава Белого дома изданию.

Как отмечает The New York Times, американский лидер дал понять, что США в будущем будут готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины, поскольку он уверен в том, что "Россия не будет пытаться вторгнуться в эту страну". "Я твердо убежден, что они не будут пытаться снова вторгнуться, иначе я не согласился бы на это", - сказал он.