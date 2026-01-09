Трамп: сделка по редкоземам была условием для участия США в урегулировании на Украине

Президент США отметил, что в целом украинский конфликт не сильно затрагивает Соединенные Штаты

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Сделка Соединенных Штатов с киевскими властями по редкоземельным металлам была условием для продолжения Вашингтоном своих усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Я сказал, что если мы хотим двигаться вперед, то нам нужны редкоземельные металлы. Мы хотим вернуть наши деньги", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что в целом украинский конфликт сильно не затрагивает США. "Знаете ли, это особо нас не затрагивает. Это по-настоящему так", - указал он.

Украинский кабинет министров 1 мая 2025 года опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Многие СМИ и депутаты Верховной рады, проанализировав его положения, выразили недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета и при этом не включает гарантии безопасности, о которых много говорили в офисе Владимира Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее Рада 8 мая ратифицировала соглашение с США, а уже 12 мая Зеленский утвердил ратификацию.

После подписания соглашения с США министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Киева перед Вашингтоном. На протяжении первых 10 лет работы фонд не станет выплачивать дивиденды, а все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции пойдут на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.