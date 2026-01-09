Трамп заявил, что одной из целей операции в Венесуэле было снижение цен на нефть

Президент США отметил, что теперь в Боливарианскую Республику придут крупные компании

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из целей проведенной американскими вооруженными силами операции в Венесуэле было снижение мировых цен на нефть.

"Это означает более низкие цены на нефть во всем мире, что отлично для всех. Это означает более низкие цены на нефть для Америки, которые я снизил", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Глава государства отметил, что теперь в Венесуэлу придут крупные нефтяные компании. "Они заработают много денег, и часть этих денег достанется Венесуэле, а часть - нам. И мы принесли стабильность в регион. Мы принесли стабильность и значительно снизили цены на нефть. Знаете, сейчас у нас бензин стоит во многих случаях $1,99 за галлон (3,79 литра - прим. ТАСС)", - указал глава Белого дома.

"При [предыдущем президенте США Джо] Байдене цены были $4,5 или $5 [за галлон], а теперь мы их значительно снизили. Мы проделали отличную работу", - резюмировал американский лидер.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал Трамп, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.