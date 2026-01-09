Трамп заявил, что США будут бить по наркокартелями в Латинской Америке на суше

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты перекрыли 97% контрабанды наркотиков в море

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. США планируют приступить к наземным операциям против латиноамериканских наркокартелей. Об этом 8 января заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Мы перекрыли 97% контрабанды наркотиков [в США] морем и теперь собираемся начать наносить удары по картелям на суше", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер не уточнил, по территории каких стран могут быть нанесены удары.