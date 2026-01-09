Politico: НАТО может усилить присутствие в Арктике на фоне угроз Трампа

Североатлантический альянс начал дипломатическое наступление на президента США с целью предотвращения военного вторжения Вашингтона в Гренландию, сообщила газета

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс начал двухэтапное дипломатическое наступление на президента США Дональда Трампа с целью предотвращения возможного военного вторжения Вашингтона в Гренландию. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, послы стран НАТО предложили увеличить расходы на оборону Арктики, перебросить большее количество военной техники и нарастить число военных учений, чтобы убедить президента Трампа в защищенности региона. Отмечается, что на закрытом совещании в Брюсселе послы стран НАТО пришли к выводу о необходимости поиска компромисса с позицией Трампа относительно будущей судьбы Гренландии.

Посол США в Дании Йеспер Меллер Серенсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Исбосетсен провели встречу с конгрессменами США и попытались убедить как можно больше из них, что Гренландия не заинтересована в покупке Белым домом, а Дания не пойдет на сделку. Издание подчеркивает, что датские чиновники проведут официальный брифинг по ситуации на встрече послов ЕС 9 января.

Ранее европейское издание Politico сообщило, что в Евросоюзе на фоне ужесточения риторики Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации. Газета отмечает, что если раньше европейские правительства не осознавали серьезность угроз Трампа, то теперь они это понимают и "отчаянно разрабатывают план, как его остановить".

Глава Белого дома неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. В интервью телеканалу NBC News в мае 2025 года он не исключил вероятности применения силы для решения этого вопроса. 6 января нынешнего года Белый дом в письменном заявлении, предоставленном агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.