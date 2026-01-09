Иран не будет уклоняться от серьезных переговоров с США

Посол страны в Москве Казем Джалали отметил, что речь идет о беседах, направленных на достижение справедливого и сбалансированного соглашения по вопросам, представляющим взаимный интерес

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Иран никогда не будет уклоняться от подлинных и серьезных переговоров с Соединенными Штатами. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Иранцы никогда не будут уклоняться от подлинных и серьезных переговоров, направленных на достижение справедливого и сбалансированного соглашения по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказал он, отвечая на вопрос об иранской ядерной программе.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.