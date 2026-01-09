РФ и Иран расширяют отношения в военной сфере

Детали не подлежат огласке, заявил посол страны в Москве Казем Джалали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Отношения Москвы и Тегерана в военной сфере расширяются, но детали не подлежат огласке. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Отношения в военной области и безопасности также расширяются, здесь неуместно говорить о деталях такого сотрудничества", - сказал дипломат.

17 декабря 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи подчеркнул, что Москва и Тегеран развивают военно-техническое сотрудничество в полном соответствии с нормами международного права, никоим образом не нарушая универсальные международные правила.

17 января 2025 года по итогам переговоров в Кремле президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Несколько пунктов документа касаются развития военного сотрудничества. Так, Москва и Тегеран в документе подтвердили "приверженность развитию военно-технического сотрудничества на основе соответствующих соглашений c учетом взаимных интересов и своих международных обязательств и рассматривают такое сотрудничество как важную составляющую поддержания региональной и глобальной безопасности".

В договоре отмечается, что военное сотрудничество "охватывает широкий спектр вопросов, включая обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей и судов в порты двух стран, подготовку военных кадров, обмен курсантами и преподавателями, <...> осуществление совместных морских операций по оказанию помощи и спасанию, а также борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море". Также РФ и Иран "тесно взаимодействуют в проведении совместных военных учений", "консультируются и сотрудничают в сфере противодействия общим военным угрозам и угрозам безопасности двустороннего и регионального характера".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.