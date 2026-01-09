Медведчук рассказал, что нужно для честных выборов на Украине

Для этого необходимо создать в стране временную международную администрацию, уверен политик

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Проведение честных выборов, без фальсификаций на Украине возможно только при создании в стране временной международной администрации. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В частности, он считает, что нынешний политический режим на Украине сфальсифицирует результаты выборов, у Владимира Зеленского "есть все рычаги, чтобы обуздать и исказить народную волю и диктовать свои условия в созданном им концлагере".

"Есть только один механизм, который позволит проведение выборов и признание их результатов легитимными. Он был предложен президентом РФ Владимиром Путиным. <…> В чрезвычайных обстоятельствах, когда институты государственной власти соответствующего государства пребывают в таком кризисе, что иного способа их реанимации не существует, вопрос воссоздания легитимных государственных органов власти и правопорядка решается путем введения временных международных администраций управления", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения.

По его мнению, для Украины это "единственный путь, поскольку ничего другого для того, чтобы вывести страну из вечной войны, просто нет".

"Украинский кризис государственности возник в связи с нелегитимностью пребывания на посту президента Украины Зеленского и узурпацией им всей вертикали государственной власти", - отмечает Медведчук.

Он добавил, что в случае создания подобной временной администрации на Украине парламент, кабмин и иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и суды должны будут прекратить свою деятельность. По мнению Медведчука, временная администрация должна будет взять на себя, в частности, организацию и проведение справедливых и демократических выборов как президента, так и парламента и органов местного самоуправления; разработку новой конституции; создание комитета, который займется люстрацией для выявления лиц, способствовавших узурпации власти Зеленским.

"Это единственный реальный механизм, который предполагает возвращение украинским гражданам их прав и свобод и возвращение украинского народа к мирной и достойной жизни", - подытожил Медведчук.

В конце марта 2025 года Путин предлагал ввести на Украине внешнее управление ООН для проведения выборов. В частности, тогда он напомнил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления для проведения выборов и привел в пример прецеденты в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.