КНР продолжит поддерживать Венесуэлу в защите суверенитета

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин добавила, что независимо от политической ситуации готовность республики углублять сотрудничество в различных областях и содействовать двухстороннему развитию останется неизменной

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Китай вне зависимости от политической ситуации продолжит поддерживать Венесуэлу в защите суверенитета и обеспечении национальной безопасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай и дальше будет твердо поддерживать Венесуэлу в защите ее суверенитета, законных прав и интересов, а также обеспечении национальной безопасности", - сказала официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что "независимо от политической ситуации в Венесуэле готовность КНР углублять сотрудничество в различных областях и содействовать двухстороннему развитию останется неизменной".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал Трамп, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.