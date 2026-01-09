Прозоров: Малюк может возглавить отвечающую за атаки на Россию ЧВК

США заинтересованы в назначении на пост нового главы Службы безопасности Украины сотрудника ГУР, заявил экс-сотрудник СБУ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может возглавить частную военную структуру, которая будет брать на себя ответственность за террористические атаки на Россию. Таким мнением с ТАСС поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Интересно будет посмотреть, кто займет место главы СБУ. Нынешний и. о. Хмара - чисто технический исполнитель. А вот если туда встанет кто-то из военной разведки, значит, американцы выиграли в этой партии и взяли все силовые структуры под контроль. Но британцы, европейцы и условная "партия войны" так просто не уступят. Малюк, например, может стать руководителем некой частной военной структуры, которая будет брать на себя всю ответственность за теракты, позволяя официальному Киеву де-юре оставаться в стороне", - сказал он.

По словам Прозорова, США заинтересованы в назначении на пост нового главы СБУ сотрудника ГУР, поскольку военная разведка Украины традиционно находится под контролем Вашингтона, в то время как СБУ с 2019 года находится под влиянием Лондона, который желает продолжения войны.

"Военная разведка Украины традиционно находится под плотным контролем США. В свою очередь, СБУ с назначением в 2019 году председателем близкого друга Зеленского - Ивана Баканова - попала под плотное влияние британских спецслужб. Так потом и продолжалось. И именно СБУ стоит в последнее время за громкими террористическими акциями на территории России. Американская же сторона, по крайней мере с приходом Дональда Трампа, хотя бы делает вид, что стремится к мирному урегулированию конфликта. Таким образом, можно сделать вывод, что назначение [Кирилла] Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС) на такой важный пост - еще один существенный шаг американцев по установлению полного контроля над Киевом", - сказал он.

Экс-офицер СБУ отметил, что смещение Малюка, чьи взгляды на продолжение конфликта не устраивают президента США, также входит в планы Вашингтона по установлению полного контроля над Украиной.

О кадровых перестановках в силовых структурах Украины

В начале января Зеленский снял с должности руководителя ГУР Минобороны Буданова и назначил его главой своего офиса. На место Буданова в ГУР был назначен бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Также Зеленский объявил, что действующему министру обороны Денису Шмыгалю предложат пост вице-премьера и министра энергетики, а должность главы Минобороны предложат министру цифровой трансформации Михаилу Федорову. 5 января стало известно, что в отставку под давлением Зеленского подал глава СБУ Василий Малюк. И. о. главы спецслужбы назначен начальник Центра специальных операций "А" СБУ Евгений Хмара, а первым замглавы ведомства стал Александр Поклад.