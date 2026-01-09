Армия Израиля ударила по Газе

Атака стала ответом на попытку ракетного обстрела со стороны палестинского анклава, указало еврейское государство

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли несколько ударов по сектору Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее сообщению, удары были нанесены в ответ на попытку ракетного обстрела со стороны палестинского анклава в направлении Израиля, которую армия зафиксировала 8 января. Тогда в армейской пресс-службе заявили, что в сторону израильской территории был запущен один снаряд, не долетевший до границы и упавший внутри сектора.

В ответ на это, как заявили теперь военные, были нанесены точечные удары по вооруженным радикалам из палестинского движения ХАМАС и ряду объектов его военной инфраструктуры.

"В ходе ударов Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности атаковали несколько террористов ХАМАС, пусковые установки и ряд других объектов террористической инфраструктуры", - говорится в заявлении.

По мнению израильской стороны, попытка запуска одиночного снаряда со стороны сектора Газа "представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня".

"Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности осуждают любые нарушения соглашения и продолжат принимать меры по пресечению любых попыток террористических организаций в секторе Газа совершать террористические атаки против войск Армии обороны Израиля и израильских мирных граждан", - отмечается в тексте сообщения.