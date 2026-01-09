Отказавшиеся покидать Алеппо курдские бойцы открыли огонь

СДС "ведут огонь по позициям сил внутренней безопасности в районе Шейх-Максуд"

ТУНИС, 9 января. /ТАСС/. Формирования курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) нарушили режим прекращения огня в городе Алеппо. Об этом передает агентство SANA.

По его информации, СДС "ведут огонь по позициям сил внутренней безопасности в районе Шейх-Максуд". Со своей стороны телеканал Al-Ikhbariya передает, что часть бойцов отказалась покинуть курдский квартал в Алеппо и настаивает на продолжении боевых действий.

Ранее канал сообщал, что силы безопасности страны готовятся "открыть безопасный коридор для вывода формирований СДС из района Шейх-Максуд на северо-восток страны". Автобусы, предназначенные для курдских бойцов, начали въезжать в курдский квартал для подготовки к их эвакуации. По информации канала, транспортные средства покинули район после того, как подверглись обстрелу со стороны СДС.

В ночь на 9 января Минобороны в переходном правительстве Сирии сообщило о введении режима прекращения огня в Алеппо. Согласно заявлению, курдским формированиям надлежит покинуть районы Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд, имея при себе исключительно личное легкое оружие. Сирийская армия со своей стороны гарантирует их безопасный вывод.

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования "Сил демократической Сирии" с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. По последним данным, число жертв среди мирных жителей города от обстрелов со стороны курдской коалиции возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения.