Вице-председатель Нацсобрания Франции выступила за выход страны из НАТО

Это связано с недружественными действиями США, объяснила Клеманс Гете

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Вице-председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Клеманс Гете заявила о намерении вынести на голосование резолюцию о выходе республики из НАТО на фоне недружественных действий США. Об этом она сообщила в X.

"Как никогда ранее, встает вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, управляемом США и находящемся у них на службе. Я вношу на рассмотрение предложение о принятии резолюции, призывающей к запланированному выходу Франции из НАТО, начиная с ее объединенного командования", - написала она.

На такой шаг ее сподвигли недавние действия и заявления руководства США, которые она также перечислила в своем заявлении. В частности, политик упомянула похищение американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также озвученные президентом США Дональдом Трампом притязания на Гренландию, которая является частью Дании. Также Гете раскритиковала американское руководство за "поддержку геноцида в Палестине" и "бомбардировки людей в нарушение международного права".

Как отмечает газета Le Journal du Dimanche, партия "Неподчинившаяся Франция", в которой состоит Гете, регулярно осуждала действия альянса, выступала за его роспуск и неоднократно в последние годы призывала отказаться от участия Франции в деятельности НАТО. Кроме того, в декабре 2021 года депутат от этой партии Бастьен Лашо подавал на рассмотрение парламента резолюцию с призывом к правительству начать процесс выхода из объединенного командования НАТО, однако она не была одобрена.

Франция стояла у истоков Североатлантического договора, заложившего основу НАТО. В 1966 году Франция по решению Шарля де Голля, занимавшего тогда пост президента, вышла из военного командования НАТО, сохранив присутствие лишь в политической структуре организации в контексте конфликта с США. Тогда штаб-квартира альянса была переведена из Парижа в Брюссель, а на территории Франции были закрыты военные базы США. В 2009 году при президенте Николя Саркози Париж полностью восстановил свое членство в НАТО.