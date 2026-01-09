В Литве суд не увидел разжигания розни в призыве "уезжать домой"

Инстанция оправдала выступившую с таким заявлением учительницу английского языка 72-летнюю Алину Лаучене

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 9 января. /ТАСС/. Вильнюсский участковый суд не усмотрел в публичных призывах к русскоязычным жителям Литвы уезжать домой разжиганием розни и оправдал выступившую с таким заявлением учительницу английского языка 72-летнюю Алину Лаучене. Оправдать ее суд попросил представитель государственного обвинения.

"Как отдельные утверждения статьи Лаучене "Литовец, твоя страна в опасности! Инородцы перенимают власть! Проснись!", так и ее содержание в целом не представляют из себя такой опасности, чтобы применить уголовную ответственность", - заявил прокурор Дарюс Чапликас.

Ранее назначенный Генпрокуратурой гособвинитель Шарунас Шимонис считал поведение Лаучене общественно опасным, но был от дела отстранен. Генпрокурор Нида Грунскене просьбу обвинения оправдать подсудимую назвала нормальной практикой.

Спорный текст учительницы был направлен на языковедческую экспертизу. Был сделан вывод, что он унижает достоинство русскоязычных жителей Литвы.

"Пусть хватит смелости во всеуслышание сказать им (русскоязычным - прим. ТАСС): езжайте домой и украшайте свою широкую, необъятную родину, а мы будем украшать свою, только уже без вас", - в частности написала Лаучене. Вывод эксперта вызвал сомнения. Назначили другого специалиста, который все оценил, как и ожидалось: никакого разжигания розни в статье нет.