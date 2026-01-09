Премьер Италии не видит смысла в направлении военных на Украину

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что основной формой гарантий безопасности Украине является механизм действий в случае необходимости по модели 5-й статьи о коллективной обороне Устава НАТО, а не направление военных.

"Обсуждается создание многонациональных сил в рамках "коалиции желающих" для укрепления обороны Украины. Причина, по которой я не считаю отправку солдат необходимой, заключается в том, что основным инструментом гарантий мира является статья 5 НАТО, которая является главной формой гарантий для Украины. Отправка солдат может быть идеей, и я не ставлю под сомнение намерения тех, кто хочет это сделать, но я не считаю это необходимым", - сказала Мелони.

Она задалась вопросом, сколько итальянских солдат должны быть направлены для обеспечивая "сдерживания", которое она определила как "достаточное устрашение, не допускающее агрессивных действий" российской армии, насчитывающей, по ее словам, 1,5 млн человек.

При этом Мелони считает, что направление миротворцев под эгидой ООН в сектор Газа - совсем другое дело.

По итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января, в которой участвовали, в частности, лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады, а также Владимир Зеленский и представители США, была принята декларация. В ней говорится о намерении сформировать многонациональные военные силы, которые могут быть направлены на Украину по завершении конфликта, а также о готовности продолжать долгосрочную поддержку ВСУ, в том числе путем поставок вооружений и военной техники. Италия подтвердила, что не намерена направлять своих военных.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.