Вильнюс просит Киев выдать осужденного в 1991 году украинца

Речь идет об Александре Радкевиче

ВИЛЬНЮС, 9 января. /ТАСС/. Министерство юстиции Литвы обратилось к властям Украины с просьбой о выдаче украинского гражданина Александра Радкевича, осужденного в рамках дела о январских событиях 1991 года, когда советские военные брали под контроль телебашню в Вильнюсе.

"Украинским инстанциям направлены просьба об оказании правовой помощи и аргументирующие документы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте литовского Минюста.

Глава ведомства Рита Тамошюнене выразила надежду на "конструктивное и принципиальное сотрудничество с Украиной" по данному вопросу.

По выданному Литвой европейскому ордеру находившийся в Греции Радкевич был задержан в октябре 2021 года. Вильнюс потребовал его выдачи, но в Афинах посчитали, что в Литве ему грозит опасность, и в выдаче отказали.

Вильнюсский окружной суд в том же году заочно приговорил Радкевича к четырем годам лишения свободы. Апелляционный суд в ноябре 2022 года уменьшил срок до полутора лет. Украинец подал кассационную жалобу, но Верховный суд Литвы оставил приговор в силе. Ни на одном из заседаний Радкевич не присутствовал, его интересы представляли адвокаты.

Согласно публикациям СМИ, в 2014 году Радкевич участвовал в операциях в Донбассе на стороне украинских силовиков, был ранен и признан инвалидом. Этот факт вызвал определенную растерянность в Литве, которая всегда оказывала Киеву политическую поддержку.

В 1991 году в звании старшего лейтенанта советской армии Радкевич служил заместителем командира роты в Вильнюсском гарнизоне и командовал танком с бортовым номером 511, который участвовал в событиях ночи 13 января.