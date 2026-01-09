Глава судебной власти Ирана пообещал наказать протестующих
Редакция сайта ТАСС
12:07
обновлено 12:20
ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Участники беспорядков в Иране будут наказаны максимально строго. Об этом заявил глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.
"Наказание для участников беспорядков и мятежников будет решительным, максимальным и по всей строгости закона", - приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана. Так он отреагировал на гибель прокурора иранского города Эсферайен в результате агрессивных действий бунтовщиков.