Глава судебной власти Ирана пообещал наказать протестующих

Так Голям Хосейн Мохсени-Эджеи отреагировал на гибель прокурора города Эсферайен

Кадры протестов в Иране © ТАСС/ Reuters/ Ruptly

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Участники беспорядков в Иране будут наказаны максимально строго. Об этом заявил глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

"Наказание для участников беспорядков и мятежников будет решительным, максимальным и по всей строгости закона", - приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана. Так он отреагировал на гибель прокурора иранского города Эсферайен в результате агрессивных действий бунтовщиков.