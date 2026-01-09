Reuters: США пытаются задержать танкер Olina в Карибском бассейне
ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты начали операцию по задержанию танкера Olina в Карибском бассейне. Об этом со ссылкой на американское официальное лицо сообщило агентство Reuters.
Операция проходит возле острова Тринидад (Республика Тринидад и Тобаго). По данным Reuters, танкер ранее осуществлял рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.
Это уже пятая подобная операция США за последние недели.