Reuters: США пытаются задержать танкер Olina в Карибском бассейне

По информации агентства, судно ранее осуществляло рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты начали операцию по задержанию танкера Olina в Карибском бассейне. Об этом со ссылкой на американское официальное лицо сообщило агентство Reuters.

Операция проходит возле острова Тринидад (Республика Тринидад и Тобаго). По данным Reuters, танкер ранее осуществлял рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.

Это уже пятая подобная операция США за последние недели.