RMF FM: дело об экстрадиции Бутягина рассмотрят 15 января

Польские спецслужбы задержали российского археолога 4 декабря

Александр Бутягин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Окружной суд в Варшаве рассмотрит вопрос об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина 15 января. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, заседание суда начнется в 10:30 по местному времени (12:30 мск). Отмечается, что судьей по делу Бутягина назначен Дариуш Любовский, который в октябре отказал Германии в экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Владимира Журавлева.

Кроме того, по имеющимся у RMF FM сведениям, суд на выходных (10-11 января) рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении ареста Бутягина, срок которого заканчивается 13 января.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте".

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Бутягине.