Аресты оппозиционных блогеров Самсоняна и Сагателяна продлили на три месяца

Суд решил удовлетворить требования прокурора

ЕРЕВАН, 9 января. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайства прокуратуры Армении о продлении на три месяца арестов оппозиционных блогеров Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна. Заседание суда транслировалось местными телеканалами.

В случае Сагателяна сторона обвинения в ходе заседания суда указала, что против него ранее уже было возбуждено уголовное дело аналогичного содержания, судебное разбирательство по которому еще не завершено. Опираясь на это, прокурор заявил о высоком риске повторного совершения действий со стороны Сагателяна, которые и ранее были осуществлены, но не получили правовую оценку. Прокурор также утверждал, что Сагателян является гражданином РФ и "может предпринять попытку покинуть Армению".

Суд принял решение удовлетворить требования прокурора и продлил арест обвиняемых на три месяца.

После оглашения решения Самсонян в знак протеста объявил бессрочную голодовку.

Оппозиционные деятели, соавторы и ведущие программы "Имнемними" Самсонян и Сагателян, жестко критикующие действующую власть и премьер-министра Никола Пашиняна, были задержаны 13 ноября на основании заявления, поданного в правоохранительные органы спикером парламента Армении Аленом Симоняном. Затем решением суда они были заключены под арест на два месяца.