Иран счел маловероятной новую атаку США и Израиля

Однако республика готова ответить при ударах, подчеркнул глава МИД Аббас Арагчи

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи © AP Photo/ Hussein Malla

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Иран готов ответить на возможную атаку США и Израиля, которую при этом считает маловероятной. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Мы исключаем новую атаку США и Израиля", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания. Арагчи находится с визитом в Ливане.

"В случае повторной атаки им будет нанесено новое поражение", - добавил он.

Арагчи отметил, что глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди планирует нанести визит в исламскую республику 10 января. Оман ранее выступал посредником в переговорах между США и Ираном.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. В сентябре 2025 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что проведение переговоров с США не отвечает национальным интересам исламской республики.

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.