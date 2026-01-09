Киев и Лондон подписали дорожную карту "столетнего партнерства" в сфере обороны

Документ закрепляет сотрудничество по нескольким ключевым направлением

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Украина и Великобритания подписали дорожную карту развития в сфере обороны в рамках соглашения о "столетнем партнерстве". Об этом сообщил глава украинского военного ведомства Денис Шмыгаль.

"Вместе с министром обороны Великобритании Джоном Хили подписали сегодня в Киеве дорожную карту развития "столетнего партнерства" в оборонной сфере", - написал он в Telegram-канале.

Документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по нескольким ключевым направлениям, пояснил Шмыгаль.

"Столетнее соглашение" было подписано 16 января 2025 года во время визита в украинскую столицу премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Газета Financial Times в преддверии визита писала, что соглашение позволит Великобритании добывать полезные ископаемые на территории Украины. Как сообщили украинские власти, подписанное соглашение, в частности, предусматривает ежегодную военную помощь Киеву на сумму не менее $3,6 млрд, инвестиции в украинское военное производство, включая дроны и артиллерию, создание специальных совместных флотилий, обмен технологиями. Как отмечал Владимир Зеленский, документ также содержит секретные пункты. 18 сентября того же года Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве с Великобританией.