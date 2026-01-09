Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО кризис на Украине

Также стороны поговорили об Арктике

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Украину и Арктику. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента.

"Два лидера поговорили о продолжающихся усилиях США по прекращению войны между Россией и Украиной путем переговоров. Они также обсудили значение безопасности Арктики для всех стран - членов Североатлантического альянса", - сказано в сообщении.

Ранее Рубио сообщал, что планирует на следующей неделе провести встречу с представителями Дании для обсуждения Гренландии.