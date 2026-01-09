Трамп: президент Колумбии посетит Вашингтон в начале февраля

Американский лидер считает, что встреча будет успешной для обеих сторон

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет своего колумбийского коллегу Густаво Петро в Белом доме в начале февраля.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Колумбии Густаво Петро в Белом доме в первую неделю февраля", - написал он в Truth Social.

"Уверен, что она будет очень успешной для Колумбии и США, но необходимо положить конец ввозу кокаина и других наркотиков в Соединенные Штаты", - добавил глава Белого дома.

Трамп 3 января в связи с проведением военной операции США в Венесуэле заявил, что его предупреждения в отношении Петро остаются в силе. Американский лидер ранее обвинял колумбийского президента в поощрении производства наркотиков. Он подчеркивал, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с наркотрафиком.

Петро считает, что Трамп должен награждать его медалями за усиленную борьбу с экспортом кокаина в США, а не угрожать. Президент Колумбии также выражал уверенность в том, что американский лидер впал в "старческий маразм".