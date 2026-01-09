В МИД Турции считают близким достижение соглашений по урегулированию на Украине

На текущем этапе достижение договоренностей близко, как никогда, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан

АНКАРА, 9 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что считает текущий этап дискуссий вокруг конфликта на Украине как никогда близким к достижению мирных договоренностей.

"По этой проблеме проводятся бесчисленные встречи, переговоры, онлайн-конференции, личные встречи. У нас ведутся постоянные переговоры на уровне лидеров и на нашем уровне. В итоге хочу сказать, в результате этих усилий мы сейчас ближе [к мирным договоренностям], чем когда-либо. Конечно, это не так близко по сравнению с тем, насколько в идеале мы хотели бы быть, но все же сейчас мы ближе всего к этому", - сказал Фидан в эфире телеканала TRT, отвечая на вопрос о том, какие на текущий момент могут быть теоретические сроки урегулирования на Украине.