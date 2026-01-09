В Венгрии обвинили лидеров Западной Европы в попытках обмануть Россию

Общественный деятель республики Мария Шмидт также отметила, что европейские политики действуют вопреки интересам народов своих стран

БУДАПЕШТ, 9 января. /ТАСС/. Венгерский общественный деятель, историк Мария Шмидт обвинила лидеров Западной Европы в попытках обмануть Россию при заключении Минских соглашений по Украине и в стремлении подорвать мирные усилия США по урегулированию украинского конфликта. В статье, опубликованной в газете Magyar Nemzet, она также отметила, что европейские политики действуют вопреки интересам народов своих стран и несут ответственность за развал отношений с американскими союзниками.

Статья Шмидт вышла под заголовком "Я обвиняю", который приводится на французском и венгерском языках и повторяет название знаменитой статьи французского писателя Эмиля Золя, появившейся в январе 1898 года на страницах газеты L’Aurore. Обвинив правительство Франции в антисемитизме, прославленный литератор выступил в защиту несправедливо осужденного капитана артиллерии Альфреда Дрейфуса. Работа Золя вызвала широкий общественный резонанс во всей Европе и сыграла важную роль в "деле Дрейфуса".

Используя тот же публицистический прием, Шмидт обвиняет политические элиты ведущих стран Европы, в частности премьер-министров и президентов, политиков и руководителей СМИ, "в разрушении трансатлантических отношений, подрыве доверия между американскими и европейскими лидерами". "Я обвиняю их в игнорировании основных правил реальной политики, интересов своих народов и континента в целом, а также в том, что они отдают Европу на откуп прогрессивной либеральной идеологии, которая, помимо того, что достигла вершин морализаторства, принесла нам только разорение и неприятности" - пишет автор.

Она напоминает, что все лидеры Евросоюза, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступали против нынешнего президента США Дональда Трампа во время его избирательных кампаний и в 2016 году, и в 2024 году. Стоит ли удивляться, что теперь он "мстит всем, кто его предал, хотел ему помешать, перешел ему дорогу"? И он точно знает, какие действия предпринимали против него европейцы.

"Поскольку все их разговоры на заседаниях Европейского совета прослушиваются, ничто не остается для него секретом. Как и то, о чем они говорят с Зеленским, что они затевают", - отмечает Шмидт, уже много лет являющаяся директором будапештского "Дома террора" - музея истории политических репрессий в Венгрии в период Второй мировой войны и в послевоенные годы.

Избавиться от политиков

"И здесь мы подходим к вопросу о российско-украинской войне, - пишет далее автор. - Я обвиняю европейских лидеров в том, что они заключили Минские соглашения, чтобы обмануть россиян, и даже хвастались этим. Я обвиняю их в том, что они позволили себе неприемлемую антироссийскую риторику, основанную на коллективной стигматизации. Я обвиняю их в том, что они хотят помешать мирным усилиям Трампа. Они хотят сделать невозможным достижение с ним соглашения по ряду деловых и геополитических вопросов".

Называя европейских лидеров "саморазрушительной и бездарной компанией", автор задается вопросом: "Зачем бороться с ними, когда Мерц, Макрон, Рютте, Вебер, фон дер Ляйен, Туск, Сикорский, Стармер и другие сами себя загоняют в пропасть?" "Проблема в том, что они тянут нас за собой. Всю Европу, Европейский союз и Венгрию", - поясняет Шмидт. В такой ситуации у нее есть только одно предложение: "Давайте избавимся от них!"

С аналогичными призывами неоднократно выступало и правительство Венгрии. Как заявлял Орбан, политика Брюсселя по многим направлениям, в том числе по Украине, оказалась провальной и нынешнему руководству ЕС следует уйти в отставку.