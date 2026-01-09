И.о. президента Венесуэлы не планирует в ближайшее время поездки за рубеж
19:23
КАРАКАС, 9 января. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес не планирует поездок за границу. Об этом сообщил министр связи и информации Фредди Ньяньес.
"В ближайшее время у исполняющей обязанности президента Делси Родригес не запланировано никаких поездок за пределы страны", - написал он в своем телеграм-канале. Правительство республики "сосредоточено на внутренней повестке дня, чтобы гарантировать <...> народу право на мир и стабильность", отметил министр.
Американские СМИ ранее утверждали, что Родригес планирует посетить 13 января США.