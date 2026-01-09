Фидан: Турция должна нести ответственность за безопасность на Черном море

Глава МИД республики заявил об этом в контексте возможного заключения мирного соглашения по Украине

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 9 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в случае заключения мирного соглашения по Украине Турция должна нести основную ответственность за поддержание безопасности на Черном море в контексте этих договоренностей.

"Черное море, безопасность на нем чрезвычайно важны для нас. Как крупнейшая страна НАТО в Черноморском регионе, основную ответственность здесь должна нести Турция. Наш президент также дал соответствующие указания вооруженным силам по этому вопросу. Ответственность за безопасность Черного моря лежит на Турции", - сказал Фидан в эфире телеканала TRT.

Он отметил, что в случае "достижения мирных договоренностей по Украине сухопутные и воздушные элементы [контроля за соблюдением условий мирных договоренностей] будут поделены между Францией и Великобританией". "То есть это элементы, которые будут размещены на суше, связанные с планированием и логистикой. Эти аспекты немного проблемны, и мы не хотим сильно вмешиваться в них. В настоящее время мы уделяем больше внимания морскому региону. Роль Турции исключительно важна в Черном море, особенно в свете недавних атак на суда, нападения дронов", - сказал он.