Петро: Колумбия не готова противостоять США в случае конфликта

Президент республики подчеркнул, что агрессивные действия Вашингтона в отношении Боготы стали бы "катастрофической ошибкой"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро признал, что у его страны нет систем противовоздушной обороны (ПВО), способных противостоять военной мощи США в случае возможного конфликта. Об этом лидер южноамериканской республики заявил в интервью телеканалу CBS, комментируя недавнюю агрессию Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы.

"Я не стану говорить, что якобы не испытываю страха перед угрозами [США] в тот момент, когда у меня перед глазами кадры с вертолетами и ракетами в Венесуэле, в то время как у нас нет даже системы ПВО", - отметил он.

При этом президент подчеркнул, что агрессивные действия Вашингтона в отношении Боготы стали бы "катастрофической ошибкой". "Если здесь (в Колумбии - прим. ТАСС) будут предприняты какие-либо действия против президента страны <...>, это, без сомнения, приведет к гражданской войне, а также [росту] враждебности по отношению к Соединенным Штатам", - указал глава государства.

Президент США Дональд Трамп 3 января в связи с проведением военной операции США в Венесуэле заявил, что его предупреждения в отношении Петро остаются в силе. Американский лидер ранее обвинял колумбийского президента в поощрении производства наркотиков. Он подчеркивал, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с наркотрафиком.

Петро считает, что Трамп должен награждать его медалями за усиленную борьбу с экспортом кокаина в США, а не угрожать. Президент Колумбии также выражал уверенность в том, что американский лидер впал в "старческий маразм".

Тем не менее 8 января Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Петро и вскоре примет его в Белом доме.