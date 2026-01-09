Трамп: новый танкер был задержан в сотрудничестве с властями Венесуэлы

Судно возвращается в Венесуэлу, сообщил американский президент

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что очередной нефтяной танкер был задержан американскими властями в сотрудничестве с временным руководством Венесуэлы.

"Сегодня Соединенные Штаты в координации с временными властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения", - написал он в Truth Social. "В настоящее время танкер возвращается в Венесуэлу, а нефть будет продана в рамках великой энергетической сделки, которую мы разработали для таких продаж", - добавил Трамп.

Южное командование Вооруженных сил США ранее 9 января подтвердило факт захвата нефтяного танкера Olina. В ходе операции морские пехотинцы и моряки объединенной оперативной группы Southern Spear ("Южное копье") высадились на борт судна с авианосца USS Gerald R. Ford. Захват танкера произошел в акватории Карибского моря возле острова Тринидад (Республика Тринидад и Тобаго). По данным агентства Reuters, судно ранее осуществляло рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.