Трамп: пришедшие в Венесуэлу нефтяные компании будут работать с США

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что фирмам не придется "иметь дела" с властями республики

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Инвестирующие в энергетический сектор Венесуэлы иностранные нефтяные компании будут работать не с местными властями, а напрямую с США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

"Одна из причин, по которой вы не могли войти туда, заключалась в том, что у вас не было гарантий, у вас не было безопасности, но теперь у вас есть полная безопасность. Это совсем другая Венесуэла", - сказал он. "Таким образом, вы имеете дело напрямую с нами. Вы вообще не имеете дела с Венесуэлой. Мы не хотим, чтобы вы имели дело с Венесуэлой", - отметил американский лидер.