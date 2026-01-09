Трамп: США будут продавать до 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон будет заниматься этим бессрочно

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в рамках бессрочной договоренности с новыми властями Венесуэлы вскоре начнут перерабатывать и продавать до 50 млн баррелей венесуэльской нефти. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

"Венесуэла также согласилась с тем, что США немедленно начнут переработку и продажу до 50 млн баррелей венесуэльской сырой нефти, и это будет продолжаться бессрочно. Мы все готовы к этому", - сказал он.