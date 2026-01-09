Рубио утверждает, что США хотят примирить противоборствующие силы в Венесуэле
Редакция сайта ТАСС
20:27
обновлено 20:40
ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Соединенные Штаты стремятся примирить противоборствующие стороны в Венесуэле.
"В то же время процесс примирения должен произойти внутри [страны] между различными секторами общества и политики и тому подобного", - заявил глава внешнеполитического ведомства на встрече президента США Дональда Трампа с руководством крупнейших американских нефтяных компаний, посвященной ситуации вокруг Венесуэлы. При этом Рубио повторил, что американские замыслы предполагают стабилизацию обстановки в Венесуэле, модернизацию ее нефтяной инфраструктуры, а затем переход к новой власти в Каракасе.