Рубио утверждает, что США хотят примирить противоборствующие силы в Венесуэле

Американский госсекретарь подчеркнул, что план Вашингтона предполагает переход к новой власти в Каракасе

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Соединенные Штаты стремятся примирить противоборствующие стороны в Венесуэле.

"В то же время процесс примирения должен произойти внутри [страны] между различными секторами общества и политики и тому подобного", - заявил глава внешнеполитического ведомства на встрече президента США Дональда Трампа с руководством крупнейших американских нефтяных компаний, посвященной ситуации вокруг Венесуэлы. При этом Рубио повторил, что американские замыслы предполагают стабилизацию обстановки в Венесуэле, модернизацию ее нефтяной инфраструктуры, а затем переход к новой власти в Каракасе.