Генсек ООН призывает страны соблюдать международное право после слов Трампа

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик подчеркнул приверженность главы ООН установленным нормам
20:27

ООН, 9 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен с удвоенной силой призывать все государства - члены организации уважать международное право на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что ему оно не нужно. Об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Отвечая на вопрос о реакции Гутерриша на комментарии американского лидера в интервью газете The New York Times, Дюжаррик подчеркнул приверженность главы ООН установленным нормам. "Его реакция заключается в том, чтобы удвоить свое послание всем государствам-членам: уважать международное право, которое они сами же и создали", - сказал официальный представитель.

Ранее Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его "собственной моралью", отвергнув значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи. 

