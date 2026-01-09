Трамп: США планировали "вторую волну" военной операции в Венесуэле

Сейчас Вашингтон считает, что она не потребуется, сообщил президент Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация планировала вторую волну военной операции в Венесуэле, но теперь считает, что она совершенно не потребуется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы так хорошо ладим с людьми, которые <...> представляют Венесуэлу, что вторая волна, как я думаю, не потребуется. Мы планировали вторую волну, но первая волна была столь мощной, успешной и действенной", - сказал американский лидер на встрече с представителями нефтяных компаний в Белом доме. "И, если честно, люди в стране (в Венесуэле - прим. ТАСС) поступили правильно. Они поступили умно. Они не пожелали второй волны, - добавил Трамп. - Но у нас там огромное число мощнейших в мире кораблей. Я не думаю, что нам придется их применять".