Трамп уверен, что договоренность об урегулировании на Украине будет достигнута
ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренность об урегулировании конфликта на Украине в итоге будет достигнута.
"Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее", - сказал он, комментируя в пятницу ход переговоров по Украине на встрече с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний в Белом доме, которая была посвящена ситуации вокруг Венесуэлы. "У меня всегда были отличные отношения с ним", - добавил американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине. "Я очень разочарован", - добавил он, не вдаваясь в детали.
Однако затем Трамп уточнил, что имеет в виду Путина. "И мне нравится Китай. Мне нравится Россия. Я люблю народ Китая. Я люблю народ России. У меня получается очень хорошо ладить с президентом Путиным, но я очень им разочарован", - заявил глава администрации США.