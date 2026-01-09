Трамп уверен, что договоренность об урегулировании на Украине будет достигнута

Американский лидер отметил, что остался разочарован тем, что добиться разрешения конфликта пока не удалось

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренность об урегулировании конфликта на Украине в итоге будет достигнута.

"Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее", - сказал он, комментируя в пятницу ход переговоров по Украине на встрече с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний в Белом доме, которая была посвящена ситуации вокруг Венесуэлы. "У меня всегда были отличные отношения с ним", - добавил американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине. "Я очень разочарован", - добавил он, не вдаваясь в детали.

Однако затем Трамп уточнил, что имеет в виду Путина. "И мне нравится Китай. Мне нравится Россия. Я люблю народ Китая. Я люблю народ России. У меня получается очень хорошо ладить с президентом Путиным, но я очень им разочарован", - заявил глава администрации США.