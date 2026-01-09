Трамп: США не хотят видеть Россию и КНР ни в Венесуэле, ни в Гренландии

Президент Соединенных Штатов рассчитывает, что Каракас станет союзником Вашингтона

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США не допустят Россию или Китай ни в Венесуэлу, ни в Гренландию, однако рассчитывают на то, что Каракас станет Вашингтону союзником. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

Его спросили, считает ли он Венесуэлу и ее новое правительство союзниками. "Они, как кажется, являются союзником, и я думаю, что будут им и дальше. И мы не хотим, чтобы Россия была там (в Венесуэле - прим. ТАСС). Не хотим, чтобы там был Китай", - сказал американский лидер.

"И, кстати, мы не хотим, чтобы РФ или КНР пошли в Гренландию, потому что, если мы не возьмем Гренландию, у вас будут Россия или Китай в качестве ближайших соседей. Этого не случится", - резюмировал Трамп.