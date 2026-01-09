Telegraph: США и Украина подпишут документ о восстановлении страны на $800 млрд

Эта сумма будет привлекаться в течение десяти лет, говорится в соглашении

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Власти США и Украины подпишут двустороннее соглашение о послевоенном восстановлении на сумму $800 млрд и гарантиях безопасности. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По ее данным, президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, где они обсудят все детали будущего соглашения. По плану $800 млрд будут привлекаться "в течение десятилетия". Предполагается, что это поможет Украине получить ряд инвестиций, в том числе от частных компаний. Газета при этом не сообщила, будет ли подписано на полях в Давосе соглашение о создании "сил обеспечения безопасности" для размещения на Украине.

Помимо этого, источники газеты сообщили, что Зеленский был готов встретиться с главой Белого дома в США, однако европейские лидеры отговорили его от этой поездки, а встречу перенесли в Давос. Они также рекомендовали Зеленскому не торопить переговоры с президентом Соединенных Штатов.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога".