Трамп допустил, что оппозиционерка Мачадо может оказаться у власти в Венесуэле

Американский лидер заявил о желании поговорить с ней

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что оппозиционный экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо может войти в состав новых властей республики.

"Ну, я должен с ней поговорить. Поговорю с ней. Она может быть вовлечена в какой-то аспект этого. Мне нужно будет с ней поговорить", - заявил Трамп, комментируя вопрос о Мачадо на встрече с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний, посвященной ситуации вокруг Венесуэлы. При этом он уточнил, что Мачадо, как ожидается, посетит Вашингтон 13 или 14 января.